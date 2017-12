FC Groningen beëindigt reeks en boekt zege op favoriete Eredivisie-opponent

FC Groningen heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan het bezoek aan ADO Den Haag. Het team van Ernest Faber won dankzij treffers van Ritsu Doan, Oussama Idrissi en Juninho Bacuna met 0-3 en dat betekende een einde aan een reeks van vijf verloren uitduels in competitieverband. ADO is vanaf nu de meest favoriete opponent van de noorderlingen in de Eredivisie, met 26 nederlagen (FC Utrecht 25).

De eerste vijftien minuten waren teleurstellend; beide ploegen waren duidelijk aan het aftasten. Naarmate de eerste helft vorderde leek ADO meer het initiatief te willen nemen, maar verder dan pogingen van Abdenasser El Khayati en Donny Gorter kwamen de Hofstedelingen niet. Vlak voor rust verprutste Tom van Weert plots een dot van een kans, ook al hadden de noorderlingen in offensief opzicht amper iets in te brengen. Hij had oog in oog met Robert Zwinkels alle tijd én ruimte, maar Thomas Meissner greep tijdig in.

Vlak voor rust sloeg FC Groningen alsnog toe. Gorter stond achterin te schutteren na een mooie pass van Jesper Drost, waarna Doan de bal achter Zwinkels schoof: 0-1. Het team van Faber kwam goed uit de kleedkamer. Het regende kansen voor de noorderlingen, maar het vizier stond niet op scherp bij Van Weert, Idrissi en Drost. Laatstgenoemde mikte de bal in de 53e minuut op de paal.

ADO probeerde vervolgens aan te dringen, maar de verdediging van FC Groningen gaf geen krimp. Een kwartier voor tijd zorgde Idrissi voor de bevrijdende 0-2. De aanvaller kreeg het leer van Drost, kapte en schoot de bal langs Zwinkels. Groningen was in het restant van het duel dichter bij een goal dan ADO, al verrichtte Sergio Padt nog een uitstekende redding op een kopbal van Björn Johnsen. Juninho Bacuna bepaalde in de slotminuten de eindstand, na een goede aanval. Groningen staat voorlopig twaalfde, met vijftien punten. ADO staat met zeventien punten een positie hoger.