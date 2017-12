Atlético schrijft geschiedenis en viert feest na late treffer van Griezmann

Atlético Madrid heeft zaterdagavond een benauwde overwinning geboekt. Het team van trainer Diego Simeone zegevierde in eigen huis met 2-1 over Real Sociedad, dankzij een laat doelpunt van Antoine Griezmann. Door de overwinning komt Atlético, dat voor het eerst in de clubgeschiedenis niet één van de eerste veertien competitieduels van een seizoen verliest, op dertig punten, zes minder dan lijstaanvoerder Barcelona en één minder dan Valencia. De nummer twee van LaLiga speelt zondag bij Getafe.

Real Sociedad domineerde de eerste 35 minuten van de eerste helft, waarin men na 28 minuten de leiding nam. Na een duidelijke overtreding van Jan Oblak op Mikel Oyrzabal schoot Willian José de bal vanaf elf meter hard en door het midden: 0-1. In de laatste tien minuten van het eerste bedrijf kozen de Basken ervoor om zich terug te trekken en had Atlético diverse mogelijkheden om de tussenstand te nivelleren. Met name Ángel Correa had een doelpunt kunnen maken, maar Géronimo Rulli hield het bezoek op de been.

Atlético startte sterk aan de tweede helft, met opnieuw een grote kans voor Correa en een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Griezmann. Na ruim een uur spelen kreeg het team van Simeone loon naar werken: het voorbereidende werk op rechts was van Saúl Ñiguez, waarna Filipe Luis met zijn chocoladebeen voor de 1-1 zorgde. Hoewel de wedstrijd over en weer ging, waren de gevaarlijkste momenten voor Atlético en viel drie minuten voor tijd de beslissing. Na een heerlijke pass van Koke kopte Saúl de bal richting de tweede paal, waar Griezmann de bal binnenwerkte: 2-1.