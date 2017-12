Liverpool loopt uit naar dikste uitzege sinds februari 2016; Sánchez pakt rood

Liverpool heeft zaterdagmiddag een ruime overwinning geboekt op Brighton & Hove Albion. Het werd 1-5 tegen de ploeg van Davy Pröpper en dat betekende voor the Reds de grootste uitzege sinds februari 2016, toen Aston Villa met 0-6 werd geklopt. Tottenham Hotspur morste met tien man punten bij Watford (1-1), terwijl Sam Allardyce een geslaagd debuut kende als trainer van Everton tegen Huddersfield Town: 2-0.

Brighton & Hove Albion - Liverpool 1-5

In een kort tijdsbestek maakte Liverpool een einde aan de dromen van Brighton. Nadat beide ploegen een half uur lang weinig creëerden, en Liverpool het grootste deel van het balbezit had, stond het plots 0-2 door doelpunten van Emre Can en Roberto Firmino. Emre knikte raak na een uitdraaiende hoekschop van Philippe Coutinho en de Braziliaan gaf ook de assist bij het tweede doelpunt. Een afgemeten pass na een razendsnelle counter stelde Roberto Firmino in staat om bij de tweede paal binnen te werken.

Na rust sloeg Firmino opnieuw toe. Liverpool was er snel uit na een cruciale redding van Simon Mignolet en Mohamed Salah vond de Braziliaan, voor wie het een koud kunstje was om de wedstrijd ogenschijnlijk te beslissen. Brighton kreeg echter uit het niets een kans om iets terug te doen, na een bizar besluit van arbiter Graham Scott. Van contact tussen Jordan Henderson en Shane Duffy was nauwelijks sprake, maar toch mocht Glenn Murray er 1-3 van maken vanaf de stip. Een behendige, lage vrije trap van Coutinho betekende de 1-4 en de Braziliaan leidde ook een eigen doelpunt van Lewis Dunk in.

Watford - Tottenham Hotspur 1-1

Om te voorkomen dat Tottenham nog verder zou afhaken, was een zege op Vicarage Road noodzaak. Toch was het Watford, overigens met Daryl Janmaat op de bank, dat de leiding greep. Tom Cleverley bezorgde een corner op het hoofd van Christian Kabasele, die zijn bewakers aftroefde en raak kopte in de verre hoek. Tottenham reageerde goed op het tegendoelpunt en kwam al gauw weer langszij. Na een feilloze assist van Christian Eriksen vanaf de rechterflank tikte kersvers Aziatisch Voetballer van het Jaar Heung-Min Son van dichtbij binnen.

Een rode kaart voor Davinson Sánchez maakte de opdracht voor de bezoekers een stuk lastiger. Scheidsrechter Martin Atkinson zag de verdediger een elleboogstoot uitdelen aan Richarlison en stuurde Sánchez van het veld. Watford wilde profiteren van het numerieke overwicht en zette druk op Tottenham. Een vuurpijl van Abdoulaye Doucouré spatte bijvoorbeeld uiteen op de paal. De thuisploeg, met Marvin Zeegelaar binnen de lijnen, kon het de bezoekers niet lastig genoeg maken en daardoor bleef het 1-1.

Everton - Huddersfield Town 2-0

Davy Klaassen hoopte ongetwijfeld op een nieuwe kans onder de nieuwe trainer Allardyce, maar die kwam er niet. De middenvelder maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie van Everton, dat via landgenoot Cuco Martina na 24 minuten zorgde voor het eerste schot op doel. Doelman Jonas Lössl keerde de inzet. Het was verder geen spectaculaire eerste helft, maar na rust wist Everton wel het verschil te maken. Gylfi Sigurdsson vond de benedenhoek na een hakbal van Dominic Calvert-Lewin en de assistgever bepaalde zelf de eindstand op aangeven van Wayne Rooney.

Leicester City - Burnley 1-0

Leicester trok al snel het initiatief naar zich toe en na een goede redding van Nick Pope op een inzet van Riyad Mahrez kon Demarai Gray in de rebound toch voor de openingstreffer zorgen. Burnley ging daarna in de achtervolging en kreeg via Chris Wood en Johann Gudmundsson aardige kansen op de gelijkmaker, terwijl Mahrez vlak voor rust opnieuw op Pope stuitte. Na de onderbreking bleef het spel op en neer golven en kreeg Gudmundsson opnieuw een goede kans om de stand gelijk te trekken. Aan de overkant hield Pope Marc Albrighton van scoren af, terwijl de paal een tweede treffer voor Gray in de weg stond.

Stoke City - Swansea City 2-1

Wilfried Bony wist voor zaterdag nog niet te scoren in de Premier League, maar had niet veel tijd nodig om zijn oude ploeg pijn te doen. De voormalige Vitessenaar stond na drie minuten op de goede plek om een voorzet van Martin Olsson tot doelpunt te promoveren. Stoke herpakte zich echter en ging dankzij Xherdan Shaqiri en Mame Diouf met een voorsprong de rust in. Na de onderbreking slaagde Swansea er niet meer in om het de thuisploeg echt moeilijk te maken en de beste kans was nog voor Stoke. Doordat Diouf een kopbal net naast mikte, werd er echter niet meer gescoord.

West Bromwich Albion - Crystal Palace 0-0

Crystal Palace, waar Jaïro Riedewald weer eens op de bank plaats mocht nemen, kon bij een overwinning op West Bromwich Albion op gelijke hoogte komen met the Baggies, maar moest de eerste kansen aan de thuisploeg laten. Hal Robson-Kanu en Ahmed Hegazy hadden het vizier echter niet op scherp staan en aan de overkant waren Christian Benteke en Wilfried Zaha ook weinig gelukkig. Na rust dachten Sam Field en Jay Rodriguez West Brom nog aan de drie punten te helpen, maar doordat hun schoten geen doel troffen werd er bij een brilstand afgefloten.