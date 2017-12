Nieuws uit ziekenboeg betekent volgende domper voor Barcelona

Samuel Umtiti kan een streep zetten door de komende wedstrijden van Barcelona. De lijstaanvoerder van LaLiga maakt zaterdag bekend dat de verdediger voorlopig aan de kant staat. Het gaat om een periode van ongeveer acht weken.

Umtiti raakte zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo (2-2) geblesseerd aan zijn hamstrings, na een sprintduel met Iago Aspas. Dat was vlak voor de gelijkmaker van de bezoekers. Nader onderzoek wees de ernst van de kwetsuur uit.

Umtiti, 24 jaar, is een belangrijke kracht voor het team van Ernesto Valverde. Het was vandaag voor het eerst dit seizoen dat hij niet negentig minuten binnen de lijnen stond, na negentien officiële wedstrijden. Barcelona heeft nu twee competitieduels op rij geremiseerd, na de puntendeling van vorige week in en tegen Valencia (1-1).