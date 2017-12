Barcelona verspeelt na een jaar weer punten in eigen huis

Barcelona heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld voor eigen publiek. In het duel met Celta de Vigo kwam de lijstaanvoerder terug van een 0-1 achterstand, maar uiteindelijk wisten de bezoekers toch een punt mee te nemen uit Camp Nou: 2-2. Lionel Messi en Luis Suárez kwamen tot scoren voor Barcelona; Iago Aspas en Maximiliano Gómez scoorden voor Celta. Het is voor Barcelona het eerste puntverlies in eigen huis in bijna exact een jaar: op 3 december 2016 werd het 1-1 tegen Real Madrid.

Als enige club wist Celta in de voorgaande drie seizoenen te winnen van Barcelona en dus waren de Catalanen gewaarschuwd. Toch liet Barça zich na bijna twintig minuten verrassen. Na een uitstekende pass vanaf de rechterflank had Aspas plots alle ruimte om ploeggenoot Gómez te bedienen voor het doel. Diens schot werd met een katachtige reflex gekeerd door Marc-André ter Stegen, maar in de rebound stond Aspas op de juiste plek om Celta alsnog op voorsprong te schieten.

Lang konden de bezoekers niet van die voorsprong genieten. Een sublieme combinatie van Barcelona resulteerde in de gelijkmaker van Messi: Suárez liet de bal slim lopen na een pass van Paulinho en daardoor kon de Argentijn doeltreffend uithalen. Messi was na een half uur dicht bij zijn tweede doelpunt, maar trof de buitenkant van de paal. Even daarvoor was een treffer van Suárez ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Een kopbal van Paulinho belandde in de handen van keeper Rubén Blanco, terwijl Daniel Wass op slag van rust een kans voor Celta onbenut liet.

Celta begon sterk in de tweede helft en bleef druk zetten op Barcelona. De ploeg van Ernesto Valverde wist zich daar aanvankelijk geen raad mee. Na een razendsnelle combinatie via Messi en Jordi Alba moest Celta zich toch gewonnen geven: de opgestoomde Alba vond voor het doel Suárez, die van dichtbij afrondde. Met een prachtige redding voorkwam Blanco de 3-1 van Messi en dat zou een cruciale ingreep blijken. Celta bleef immers in leven en kwam halverwege de tweede helft weer op gelijke hoogte.

Op de rechterflank sprintte Aspas voorbij Samuel Umtiti, die en passant geblesseerd raakte aan zijn hamstring en moest afhaken. Zodoende kon Aspas ongehinderd het strafschopgebied binnentreden en Gómez bedienen, die het gaatje vond: 2-2. Barcelona ging weer op jacht naar de voorsprong, Paulinho vuurde over het doel van Blanco en Gerard Piqué trof de paal uit een lastige hoek. Tot overmaat van ramp miste Messi van dichtbij met een kopbal, nadat een schot van Denis Suárez werd gesmoord. Ter Stegen moest aan de overzijde de 2-3 van Pione Sisto voorkomen.