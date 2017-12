‘Bij Ajax besloot ik dat ik trainer wilde worden, ik hield van de filosofie’

Fortuna Sittard had het de afgelopen seizoenen lastig in de Jupiler League, maar dit seizoen durven de Limburgers aan de hand van Sunday Oliseh weer omhoog te kijken. De voormalige middenvelder is na het Belgische CS Visé en het bondscoachschap van Nigeria bezig aan zijn derde klus als hoofdtrainer en geeft aan dat Ajax een grote rol heeft gespeeld in zijn besluit om na zijn spelersloopbaan aan de slag te gaan als coach.

“Bij Ajax besloot ik dat ik trainer wilde worden. Ik hield van de filosofie, het gevoel dat je ergens naartoe werkt”, blikt hij terug in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Voordat ik als speler bij Ajax kwam, boekte ik vooral veel progressie door mijn talent. Dan draaide het alleen maar om leveren, leveren, leveren. Bij Ajax werd je in een team gezet en groeide je door coaching.”

Oliseh heeft met Perr Schuurs een van de grootste talenten van de Jupiler League onder zijn hoede en baarde eerder dit jaar opzien door de toen nog zeventienjarige verdediger aan te wijzen tot aanvoerder. Voor de voormalig Nigeriaans international was dit echter een bewuste keuze: “Met het aanvoerderschap van Perr willen we ook een boodschap afgeven aan de jonge spelers in de regio. Mensen waren geschokt toen ik hem in de basis zette, maar hij speelt alles. Hij is een leider door actie, dat is beter dan een leider door praten.”