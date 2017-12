FC Porto voelt zich bestolen in ‘O Clássico’ na dwaling van arbitrage

FC Porto heeft een aanval van Benfica afgeslagen. Het team van Sérgio Conceição hield de regerend kampioen vrijdagavond op een doelpuntloos gelijkspel, al maakte Porto de meeste aanspraak op een overwinning. Benfica sloot het duel met tien man af doordat Andrija Zivkovic na 82 minuten zijn tweede gele kaart pakte.

Met tien tegen elf kreeg het bezoek uit Lissabon nog wel een uitstekende kans om er 0-1 van te maken, maar Filip Krovinovic wist niet te profiteren van geklungel in de defensie en stuitte op doelman José Sa. Aan de andere kant had Moussa Marega nog voor een winnaar kunnen zorgen, maar de spits van koploper FC Porto raakte de bal met een volley maar half en kopte in blessuretijd ook nog over.

Er zal na afloop vooral worden nagepraat over enkele momenten uit de eerste helft. Héctor Herrera scoorde, maar het doelpunt werd geannuleerd omdat Vincent Aboubakar buitenspel zou hebben gestaan. Van buitenspel was echter duidelijk geen sprake. Porto wilde even later ook nog een strafschop hebben na een handsbal van Luisão, maar ook dit keer besloot de arbiter niet in het voordeel van os Dragões.

FC Porto blijft door het gelijkspel eerste staan in de Liga NOS. De 27-voudig kampioen en nummer twee van vorig seizoen heeft na dertien speelronden 33 punten verzameld, evenveel als het Sporting Portugal van Bas Dost. Die ploeg won eerder op de avond door een doelpunt van Dost met 1-0 van Belenenses. Benfica heeft drie punten minder dan de nummers één en twee en staat derde, met vijf punten voorsprong op Sporting Braga.