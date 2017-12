‘Natuurlijk voel ik me gevleid door de interesse, maar ik zit goed bij Ajax'

Frenkie de Jong was afgelopen week een van de meest besproken spelers van de Eredivisie. Voetbal International wist afgelopen week te melden dat de middenvelder van Ajax in de belangstelling staat van Manchester City, Bayern München, Hamburger SV en RB Leipzig. De Jong is echt nog niet van plan om te vertrekken uit Amsterdam.

“Natuurlijk voel ik me gevleid door de interesse, maar ik zit goed hier bij Ajax. Op dit moment denk ik niet aan andere clubs”, zegt De Jong in gesprek met AT5. De middenvelder is momenteel met Ajax in onderhandeling over een nieuw contract. De club wil zijn tot 2019 lopende verbintenis graag openbreken en verlengen tot 2022. “Als de omstandigheden goed zijn, wil ik graag blijven.”

De Jong werd vorig week na de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (5-1) geregeld gevraagd of hij zelf vindt dat hij in de basiself zou moeten staan. “Ik probeer altijd te antwoorden als mij iets gevraagd wordt, maar ik vind het wel een beetje overdreven allemaal”, zegt hij daarover. Verschillende mensen claimden de afgelopen weken dat ze De Jong ‘ontdekt’ hebben. “Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik denk dat mijn familie en vrienden mij 'ontdekt' hebben. Zij hebben me altijd zien spelen en hebben me altijd gesteund.”