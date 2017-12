Internazionale deelt nieuw contract uit en stelt Liverpool teleur

Samir Handanovic blijft langer bij Internazionale. De doelman heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2021, zo maken i Nerazzurri vrijdag bekend. De Sloveen werd in verband gebracht met Liverpool, maar de club uit de Premier League lijkt zich de komst van Handanovic dus uit het hoofd te kunnen zetten.

De 33-jarige Handanovic kwam in 2012 over van Udinese om Júlio César op te volgen in het Giuseppe Meazza en speelde sindsdien 220 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Internazionale. Daarin kreeg hij 254 doelpunten om de oren en 75 keer hield hij zijn doel schoon.

Batman, zoals Handanovic ook wel wordt genoemd, pakte nog geen prijs met Internazionale, maar hij werd wel twee keer verkozen tot Doelman van het Jaar in de Serie A. Met Internazionale staat de 81-voudig international momenteel, na veertien speelronden, op de tweede plaats in de Serie A.