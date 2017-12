‘Na Inter laat ook Porto oog vallen op ex-Ajacied uit Serie B’

Djavan Anderson staat onder contract bij het Italiaanse Bari, maar mogelijk krijgt hij de kans om de koploper van de Serie B in te ruilen voor een Europese topclub. De geboren Amsterdammer met Jamaicaans bloed staat volgens de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse journalist Gianluca di Marzio namelijk in de belangstelling van FC Porto.

Het is niet voor het eerst dat de 22-jarige rechtsback in verband wordt gebracht met een grote club. Vorige maand werd bekend dat hij op het lijstje zou staan bij Internazionale en Fiorentina. De multifunctionele verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, staat nu voor een overstap naar Porto. De koploper van de Portugese competitie zou hem in januari willen overnemen van Bari, waar zijn contract doorloopt tot medio 2020. Het eerste gesprek met de zaakwaarnemer van Anderson zou al zijn gevoerd.

Anderson kwam in 2010 in de jeugdopleiding van Ajax terecht en schopte het tot Jong Ajax, waarmee hij nog in de Jupiler League speelde. In de zomer van 2014 maakte hij de overstap naar AZ, maar daar wist hij nooit echt door te breken. Na een jaar verkaste hij naar SC Cambuur. Na twee jaar in Leeuwarden gespeeld te hebben, tekende hij afgelopen zomer voor Bari. Daar kwam hij dit seizoen tot vijf duels in de competitie.

