Barcelona bereidt bod voor op doelwit van Ajax

Real Madrid heeft contact opgenomen met Patrick De Koster, de zaakwaarnemer van Kevin De Bruyne. De Spaanse grootmacht krijgt echter nul op het rekest, want de middenvelder wil graag bij Manchester City blijven. (City Watch)

Fiorentina gaat de koopoptie op verdediger German Pezzella van tien miljoen euro activeren, zo verzekert Pantaleo Corvino. De directeur van la Viola is zeer gecharmeerd van de huurling van Real Betis. (Diverse Italiaanse media)

De middenvelder, die Gremio de Porto Alegre alleen wil inruilen voor een grote club uit een topcompetitie, is voor twintig miljoen euro te strikken.