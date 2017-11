City beloont ‘beste middenvelder van Premier League’ met nieuw contract

David Silva heeft zijn contract bij Manchester City verlengd. De Spaans international heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2020 in het Etihad Stadium houdt. Het vorige contract van de 31-jarige middenvelder liep af in de zomer van 2019. “Ik ben ontzettend blij dat ik mijn toekomst heb verbonden aan City”, reageert de ex-speler van Valencia.

Wanneer Silva zijn nieuwe contract uitdient bij Manchester City, heeft hij er in totaal tien jaar op zitten bij de Engelse topclub. “Ik ben enorm trots op wat ik bij City heb bereikt in de afgelopen seizoenen. Met Pep (Guardiola, red.) aan het roer, hebben we het gevoel dat we veel prijzen kunnen gaan winnen, zowel dit seizoen als de jaren die komen gaan. Het is fijn om deel uit te maken van de speelstijl die bij ons gehanteerd wordt en ik kijk er naar uit om in de komende jaren prijzen te pakken.”

David Silva heeft zijn contract bij Manchester City verlengd. #davidsilva #mcfc #manchestercity #premierleague #2020 A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Nov 30, 2017 at 6:15am PST

“We zijn heel blij met deze mededeling”, vertelt sportief directeur Txiki Begiristain op de clubwebsite. “David Silva is niet alleen bepalend geweest in het succes van de club de afgelopen jaren, hij is nog altijd een van de sleutelspelers in dit team. Ook dit seizoen laat hij weer zijn dat hij de beste creatieve middenvelder in het Engelse voetbal is. Hij gaat de komende jaren een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van onze jonge talenten.”