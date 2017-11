Routinier gaat uit van vertrek bij Barcelona: ‘Niet meer dan logisch’

Javier Mascherano is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste seizoen bij Barcelona. De Argentijn heeft een contract tot de zomer van 2019 in het Camp Nou, maar verwacht niet dat hij die uitdient. De ervaren verdediger is ervan overtuigd dat hij niet meer kan brengen wat hij voorheen aan het team van de Catalanen toevoegde. Om die reden denkt hij dat een vertrek de beste optie is.

Mascherano draagt sinds medio 2010 het shirt van Barcelona, nadat hij voor twintig miljoen euro werd overgekocht van Liverpool. Waar hij jarenlang een vaste basisspeler was bij de Catalanen, merkt Mascherano dat hij het dit seizoen minder goed kan bijbenen. Door een blessure kwam hij al een paar weken niet in actie. “Ik denk dat mijn tijd hier op zijn einde loopt”, vertelt de routinier aan ESPN. “Het is niet meer dan logisch dat na mijn lange tijd hier, ik niet veel meer voor de club kan betekenen.”

“Ik heb hier de beste jaren uit mijn carrière gehad”, vervolgt Mascherano. “Ik zal het nooit vergeten. Ik behoor tot de groep mensen die denkt dat je moet weten wanneer het genoeg is geweest. Ik wil mijn tijd bij Barcelona op het juiste moment afsluiten, maar het hangt niet alleen van mij af.” Naar verluidt zou de 141-voudig international zijn zinnen hebben gezet op een terugkeer naar zijn geboorteland om te gaan spelen bij River Plate.