Antonio Conte door het stof: ‘Het was mijn fout, niet die van hem’

Chelsea won woensdagavond dankzij een doelpunt van Antonio Rüdiger met 1-0 van Swansea City, maar Antonio Conte was niet in de dug-out aanwezig om die goal te vieren. De Italiaan kon voor rust zijn frustratie ten opzichte van arbiter Neil Swarbrick niet in bedwang houden en werd naar de tribune gestuurd. Na afloop van de wedstrijd bood hij zijn excuses aan.

“Ik denk dat het normaal is om je na de wedstrijd te excuseren voor iets wat tijdens het duel is gebeurd. Tijdens de wedstrijd, in de eerste helft, zag ik dat Swansea tijd aan het rekken was. Ik heb dat ook een paar keer tegen de vierde man gezegd”, begon Conte na het treffen met the Swans tegen verslaggevers. “Tegelijkertijd heb ik niet gezien dat er iets veranderde, die situatie frustreerde mij. Ik probeerde om het opnieuw aan te kaarten, maar toen nam de scheidsrechter zijn besluit.”

“Ik herhaal: ik bied hier mijn excuses voor aan. Ik was gefrustreerd en ik heb zeker een fout gemaakt. Ik lijd tijdens de wedstrijd, ik lijd samen met mijn speler. Het is jammer. Zij waren aan het tijdrekken en ik wond me op. Ik zei dit en ik schreeuwde dat. Het was niet de eerste keer. Ik denk dat de vierde man hierdoor zijn geduld verloor. Maar ik herhaal: het was mijn fout, niet die van hem.”

Conte kon het verloop van de wedstrijd uiteindelijk toch nog goed volgen: “Ik zat in de kleedkamer, daar hebben we een tactische camera. Ik heb alles goed gezien, maar ik vond het niet leuk. Ik zat in de kleedkamer op dezelfde manier te lijden. Het is erg raar om de wedstrijd te zien en niet kunnen te communiceren met je spelers. Het was erg moeilijk voor me.”