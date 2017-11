Barcelona maakt er vijf en bekert verder; schitterend doelpunt Vidal

Titelverdediger Barcelona heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de Copa del Rey. Het team van Ernesto Valverde boekte eind oktober een 0-3 overwinning op Real Murcia en was dit keer met 5-0 te sterk voor de nummer vijf van het derde niveau van Spanje. De grote namen kregen woensdagavond overigens rust bij Barcelona.

Het zag er niet naar uit dat Barcelona de opponent met grote cijfers zou verslaan, want bij rust stond men door een doelpunt van Paco Alcácer slechts met 1-0 voor. De aanvaller kopte na ruim een kwartier spelen van dichtbij raak nadat Murcia de bal niet wist uit te verdedigen. Doordat onder anderen Carles Alena en Gerard Deulofeu kansen misten, bleef het bij die ene treffer.

Na de pauze kwam het eerste gevaar van Aleix Vidal, maar de halfspeler mikte over. Na 56 minuten was het wél raak: Gerard Piqué liep de bal binnen na een rush en een lage voorzet van Vidal en twee minuten daarna werd hij vervangen door David Costas. Via Vidal, Denis Suárez en José Arnaiz liep Barcelona uiteindelijk uit naar een 5-0 overwinning. Jasper Cillessen verdedigde overigens het doel bij de Catalanen.