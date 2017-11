‘Ex-doelwit’ van Barcelona maakt transfer: salaris van 11,8 miljoen

Lucas Rafael Araújo Lima, kortweg Lucas Lima, staat voor een binnenlandse transfer. De middenvelder van Santos zet donderdag naar alle waarschijnlijkheid zijn handtekening onder een voorcontract bij Palmeiras, zo vertelt Santos-voorzitter Modesto Roma Júnior in een interview met UOL Esporte. In januari kan Lucas Lima dan zijn definitieve krabbel zetten.

“Het is waar. We hebben een gesprek gehad en dat is ongeveer anderhalf uur geleden afgelopen. We zijn allebei gewoon door de voordeur van het stadion vertrokken, hebben niets voor elkaar te verbergen. Hij was er met zijn vader en zaakwaarnemer en heeft aangegeven dat hij voor Palmeiras gaat spelen. Hij heeft ons bedankt voor vier mooie jaren en heeft ons alle geluk gewenst. Hij vertrekt door de voordeur”, aldus Modesto Júnior.

De vader van Neymar, die bij de onderhandelingen betrokken is, bevestigde maandag al dat de 27-jarige Lucas Lima op weg is naar Palmeiras, de huidige nummer twee van de Série A: “We wilden snel duidelijkheid en daarom heb ik Palmeiras gevraagd om hun voorstel zo snel mogelijk op papier te zetten. Lucas denkt aan zijn toekomst bij de nationale ploeg. Als hij het goed doet, weet ik zeker dat hij een kans gaat krijgen”, sprak de zaakwaarnemer.

Lucas Lima, die veertien interlands achter zijn naam heeft staan, komt uit de jeugdopleiding van Internacional en na een huurperiode bij Sport Recife maakte hij in de winter van 2014 de overstap naar Santos. Voor die club kwam de linkspoot tot 10 doelpunten en 27 assists in 122 officiële wedstrijden en hij won er twee keer de landstitel. Bij Palmeiras gaat hij een contract voor vijf seizoenen tekenen, tegenover een salaris van in totaal 11,8 miljoen euro. Aangezien zijn contract met nieuwjaarsdag afloopt, hoeft Palmeiras geen cent te betalen.

Afgelopen zomer leek Lucas nog naar Barcelona te gaan. ESPN meldde eind juni dat hij een vijfjarig contract kon signeren in het Camp Nou tegenover een jaarsalaris van vier miljoen euro. Hij zou op een pokeravond met Neymar hebben bevestigd dat hij naar Barcelona zou gaan, maar dat ontkende Lucas later: “Toen ik met Neymar over Barcelona sprak, was dat uit nieuwsgierigheid. Ik heb geen aanbod van die club gehad.”