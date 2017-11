Recordbreker ‘Goldvalius’ krijgt gewenste transfer: ‘Ik ben niet op vakantie’

SUPHAN BURI - Na een droomseizoen in Indonesië heeft Sylvano Comvalius zijn gewenste transfer te pakken. De dertigjarige spits maakte afgelopen jaar 37 doelpunten voor Bali United en verdiende daarmee een transfer naar het Thaise Suphanburi FC. In gesprek met Voetbalzone geeft Goldvalius aan dat hij bewust voor de stap naar Thailand heeft gekozen.

Door Chris Meijer

Nadat Comvalius zich tot topscorer aller tijden van de Indonesische Liga 1 had gekroond, kreeg hij diverse aanbiedingen binnen. Voor zichzelf had de geboren Amsterdammer al besloten dat hij niet in Indonesië wilde blijven. Diverse clubs uit Maleisië en Thailand meldden zich vervolgens bij de spits, die dus uiteindelijk voor Suphanburi koos. “Wat bij mij voorop stond, was om zo hoog mogelijk in Azië te spelen. Dat was het doel al voordat ik naar Indonesië kwam. Ik denk dat je in Azië een aantal goede competities hebt. Mijn droom is om naar Japan of Zuid-Korea te gaan. Of weer terug te keren naar China, waar ik in 2012 voor Shijiazhuang Ever Bright speelde”, legt Comvalius uit.

“Om eerlijk te zijn, die aanbiedingen zijn niet gekomen. Dan ga je kijken wat je andere opties zijn. Dat was de Thaise competitie, die ook heel sterk is.”, vervolgt de spits. “Ik had ook een aantal aanbiedingen uit Maleisië, die financieel misschien nog wel interessanter waren. Alleen de competitie daar is vergelijkbaar met de competitie van Indonesië. Ik heb iets in mijn hoofd en ik denk dat ik dat via Thailand makkelijker kan bereiken dan via Indonesië of Maleisië. Het is de afgelopen jaren ook gebleken dat spelers die het goed doen in Thailand, sneller worden opgepikt door Japanse clubs. Het is nu wel gebleken dat die stap vanuit Indonesië nog iets te groot is.”

Suphanburi meldde zich eind juli al bij Comvalius, toen de spits pas twaalf doelpunten had gemaakt voor Bali United. Het vertrouwen in combinatie met de gelikte faciliteiten in Thailand trokken hem over de streep om voor de nummer elf van de Thai League te kiezen. “Ze hebben een sportcomplex neergezet dat zich kan meten met de normen in de Europese top. Voor hun was het zoeken naar de juiste spelers. Met in het achterhoofd welke spelers ze al gehaald hebben, heb ik er heel veel vertrouwen in dat ik daar eigenlijk hetzelfde kan bereiken als wat ik op Bali bereikt heb. Bali United eindigde vorig seizoen ook als twaalfde en dit jaar hebben we voor het kampioenschap gespeeld. Ik heb me niet blind gestaard op de positie waar de club nu staat. Ik denk dat het, onder andere met de komst van mij, alleen maar beter kan gaan”, aldus Comvalius, die toegeeft dat de randvoorwaarden belangrijk zijn geweest voor hem.

“Als je meerdere opties hebt, ga je daar over nadenken. Als je maar één of twee opties hebt, neem je gewoon wat er is. Maar juist omdat ik zoveel keuzes had, kon ik dingen afstrepen”, stelt de spits, die twee weken geleden vader werd van zijn tweede zoon Daley. “Dat heeft ook meegewogen in de keuze om in een rustige stad te gaan wonen. Ik had ook aanbiedingen uit Bangkok, maar ik zie mezelf daar met een baby niet wonen. Daarnaast klopte het financiële plaatje. Als ik in Indonesië was gebleven, was dat op Bali geweest. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Maar ik ben een ambitieus persoon, het is niet zo dat ik elke dag op het strand wil liggen. Bali is natuurlijk een vakantieoord en ik denk dat weinig mensen deze keuze hadden gemaakt om Bali te verlaten. Je hebt heel veel om achter je te laten, vooral qua levenskwaliteit. Ik heb een carrière en ik ben niet op vakantie. Als straks mijn loopbaan voorbij is, wil ik kunnen zeggen dat ik er alles uitgehaald heb”

Door zijn waanzinnige scoringsdrift is Comvalius op Bali uitgegroeid tot een idool. Verschillende fans stuurden de spits een bericht toen bekend werd dat hij zijn loopbaan zou vervolgen in Thailand. “Mensen zeiden dat ze de hele avond hebben gehuild toen ik bekendmaakte dat ik zou gaan vertrekken. Ik ben daar uitgegroeid tot een idool van de mensen en ik ben er zelf een beetje van geschrokken hoe dat is gaan leven. Des te moeilijker was het om te vertrekken”, vertelt Comvalius, die al in een vroeg stadium had besloten dat hij uit Indonesië zou vertrekken. Bali United handelde relatief langzaam in de onderhandelingen.

“Dat neem ik ze niet kwalijk, uiteindelijk moet ik daar ook maar blij mee zijn. Ik kon ook niet weten dat er geen rem op zat en dat ik niet kon stoppen met scoren. Stel je voor dat ik een contract had getekend en je maakt er dan uiteindelijk 37... Met zo’n aantal doelpunten voer je een ander gesprek met clubs. In die zin was Bali geen optie meer. Als je twintig doelpunten maakt wel, maar nu had ik de mogelijkheid om een mooie stap te maken”, zegt Goldvalius. Hij wilde naar eigen zeggen gebruik maken van de situatie dat hij gewild was na zijn ongekende doelpuntenproductie op Bali. “Ik heb heel lang gewerkt om zo’n seizoen te hebben als dat ik nu heb gehad. Alles viel op zijn plek, daar moet je dan gebruik van maken. Je weet niet of volgend jaar hetzelfde gebeurt, ik kan in de eerste week van het seizoen zomaar geblesseerd raken en je raakt het hele seizoen geen pepernoot.”

Het seizoen in de Indonesische Liga 1 kwam op een merkwaardige manier ten einde. Bali United leek af te steven op het kampioenschap, maar een remise van koploper Bhayangkara werd uiteindelijk omgezet in een overwinning. De tegenstander zou in die wedstrijd namelijk een geschorste speler gebruikt hebben. Uiteindelijk eindigden Bhayangkara, de club van de Indonesische politie, in punten gelijk met Bali United. Op onderling resultaat werd de club van Comvalius uiteindelijk tweede. Doordat Bhayangkara geen licentie krijgt, speelt Bali United volgend seizoen in de voorronde van de AFC Champions League.

The “real” champion!!!! Een bericht gedeeld door Sylvano Comvalius (@sylvanocomvalius) op 12 Nov 2017 om 8:27 PST

“Het is heel raar, want volgens de FIFA zijn wij gewoon kampioen geworden”, beaamt Comvalius. “Er is heel veel politiek gaande in Indonesië en het is eigenlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Er is ons iets ontnomen en dat besef ik nog niet echt, omdat ik in een rollercoaster heb gezeten de afgelopen weken. Maar ik denk dat ik er na een tijdje wel op terug ga kijken en dan ga je vanzelf beseffen dat ons iets ontnomen is. Iets wat je misschien maar één keer in je leven kunt bereiken, dat is gewoon heel triest. Het bevestigde wel mijn keuze om niet in Indonesië te blijven, omdat ik meer professionaliteit wilde. “

“Je merkt gewoon dat de structuur er nog niet echt inzit, regels worden bijvoorbeeld gedurende het seizoen aangepast. Dat is als buitenlander heel frustrerend. Sommige dingen kunnen niet, die kunnen alleen in Indonesië. Als je erover nadenkt, is het bizar wat je in een jaar hebt meegemaakt. In de acht jaar dat ik daarvoor in het buitenland speelde, heb ik dat soort dingen niet meegemaakt”, zegt de spits, die blij is met de stap naar Thailand. “Er zijn bijna geen Nederlanders die daar op de hoogste niveau gespeeld hebben. Het is een moeilijke markt om als buitenlandse speler tussen te komen en dat is me wel gelukt. Ik ben zeker wel een beetje trots op mezelf, absoluut.”