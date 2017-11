Feyenoord in de lift: ‘Voetbaltechnisch een middenmoter in de PL’

Feyenoord heeft al jaren een van de beste jeugdopleidingen van Nederland. De club uit Rotterdam is op zoek naar een manier om de talenten nog beter te laten renderen, met oog op een mooie toekomst. President-commissaris Gerard Hoetmer vertelt tegenover het Algemeen Dagblad dat er bij de club wordt nagedacht over opties om jeugdvoetballers reistijd te besparen. Daarbij wordt gedacht aan gastgezinnen en een campus.

“Soms zijn ze een paar uur onderweg. Die tijd kunnen ze beter steken in training en hun ontwikkeling”, is Hoetmer van mening. Waar jonge talenten in gastgezinnen kunnen worden geplaatst, denkt de club bij de talenten van zestien en zeventien jaar aan een soort campus. “Vergelijk het met studentenwoningen. Daarvoor zijn verschillende modellen mogelijk. Dit komt dan terecht in het beleidsplan voor de komende jaren, dat we in het voorjaar gaan bespreken."

Hoetmer benadrukte maandag bij een club aandeelhouders het belang van de komst van een nieuw stadion, dat plaats moet gaan bieden aan 63.000 toeschouwers. Mede door het megaproject ‘Feyenoord City’ moet de club zich permanent nestelen in de top van Nederland. Ook het spelersbudget van zeventien miljoen euro moet omhoog. “Stijgt dat naar 25 miljoen, dan zouden we één keer in de vijf jaar kampioen worden. Bij 30 miljoen één keer in de drie jaar, en met 32,5 miljoen bijna 1 keer per twee jaar. Mits de budgetten van Ajax en PSV gelijk blijven.”

Volgens Hoetmer zou Feyenoord met een ‘topaccommodatie, een toptrainingscomplex en topresultaten’ tegen de ‘Europese eredivisie’ aanzitten. “Als ik onze spelers nu tegen Manchester City zie spelen, dan denk ik dat we voetbaltechnisch een middenmoter in de Premier League zouden zijn. Maar met het geld dat we in de toekomst hebben, kunnen we nog een paar flinke stappen maken.”