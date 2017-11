‘Ze zeiden dat ze mijn benen wilden breken en wilden dat ik dood was’

De Braziliaanse verdediger Dalbert maakte afgelopen zomer de veelbesproken overstap van OGC Nice naar Internazionale. Zijn Franse werkgever wilde niet meewerken aan een vertrek, terwijl de 24-jarige verdediger met zijn hoofd al in Italië zat. Met oog op een eventuele oproep voor de nationale ploeg van Brazilië, wilde Dalbert naar de Italiaanse topclub. Hij besloot een transfer te forceren en uiteindelijk ging Nice voor twintig miljoen euro overstag. De supporters van de club uit de Ligue 1 konden de actie van Dalbert niet waarderen en stuurden hem zelfs doodsbedreigingen.

Na een transfersoap maakte Dalbert op 9 augustus de overstap van Nice naar Inter. “Ik leef nu de droom die ik als kind had”, legt de Braziliaan uit in gesprek met France Football. “Ik speel nu bij een grote club en dit is niet het einde. Ik wil geschiedenis schrijven bij Inter en spelen voor de Braziliaanse nationale ploeg. Toen ik bij Inter kwam, dacht ik als eerste aan mijn familie, want ik wilde hun toekomst veiligstellen. Daarna dacht ik aan mezelf en wat voor een buitengewone ervaring dit voor mij zou gaan worden. Deze stap had ook te maken met mijn zichtbaarheid voor het nationale team. Want toen ik tekende bij Nice, vertelde ik de clubleiding dat ik ooit voor de Seleçao wilde spelen. Ik wist dat ik daar meer kans op zou maken als ik voor Inter zou spelen.”

Ondanks de wens van Dalbert, wilde Nice niet meewerken en hem houden aan zijn contract. “Het is jammer dat niet iedereen mijn besluit begreep”, aldus Dalbert, die een transfer forceerde. Dat leverde hem zelfs doodsbedreigingen op. “Ik had geen keus. Dit was voor mij de enige manier om te winnen. Nice toonde geen respect voor mijn wens . Voorzitter Jean-Pierre Rivère begreep mijn positie, maar hij wilde ook de belangen van de club verdedigen. Dat is normaal. Maar waar ik teleurgesteld over was, was het gebrek aan inlevingsvermogen. Als de clubleiding mij niet kwijt wilde, hadden ze moeten laten blijken dat ze me wilden behouden. Ze hadden in ieder geval kunnen overwegen om mij een verbeterd contract aan te bieden.”

Nadat Dalbert terugkeerde van zijn vakantie, kreeg hij geen nieuwe aanbieding van Nice. Ook wilde de club niet onderhandelen over een nieuwe verbintenis, waarna de Braziliaan besloot zijn kont tegen de krib te gooien. “De spelers stonden aan mijn kant. Als zij in mijn schoenen stonden, hadden zij hetzelfde gedaan. Sommigen waren het er niet mee eens, maar ik had geen keus. Soms voelde ik mezelf er schuldig over, maar het moest gebeuren. Ik kan mezelf in de spiegel aankijken.”

De supporters waren boos om het vertrek van Dalbert, die in 2016 voor ongeveer twee miljoen euro naar Nice, nadat hij een jaar had gespeeld bij het Portugese Vitoria Guimaraes. “In hun ogen was ik een verrader. Het deed pijn toen ik werd uitgefloten tegen Ajax. Ooit hoop ik terug te keren bij Nice, maar ik denk niet dat het een optie is. Ik heb alles gegeven voor dat shirt. Ik wil de boosheid niet meer zien in de ogen van de supporters. Voordat ik vertrok, ontving ik bedreigingen. Ze zeiden dat ze mijn benen wilden breken en wilden dat ik dood was. Via social media bedreigden ze ook mijn vrouw. Ik voelde hun woede en dat deed pijn. Ik hoop dat het voorbij gaat. Ik heb veel respect voor de club en de echte fans.”