Aan KNVB en Everton gelinkte directeur verlengt contract bij RB Leipzig

Ralf Rangnick heeft zijn contract bij RB Leipzig met twee seizoenen verlengd, zo maken die Roten Bullen via officiële kanalen bekend. De sportief directeur van RB Leipzig ligt zodoende tot medio 2021 vast in het oosten van Duitsland. Rangnick werd de laatste tijd gelinkt aan een dienstverband bij Everton, terwijl Arnold Bruggink hem bestempelde als ideale technisch directeur voor de KNVB.

Bruggink was een uitgesproken voorstander van Rangnick als technisch directeur bij de KNVB. “De Duitser Ralf Rangnick bijvoorbeeld, vind ik een intrigerende man. Hij heeft Leipzig vanuit het amateurvoetbal naar de Champions League geleid. Natuurlijk zit bij die clubs veel geld, maar Rangnick is een man die denkt in structuren en eerst een organisatie neerzet met de beste mensen op de juiste positie”, schreef de analist in zijn column in Voetbal International.

Volgens Britse media zou Rangnick de nieuwe manager van Everton worden. The Toffees zoeken sinds het ontslag van Ronald Koeman naar een nieuwe manager, te meer omdat interim-trainer David Unsworth niet naar behoren presteert. Rangnick lijkt dus in ieder geval niet de nieuwe manager van Everton te worden, aangezien hij liever bij RB Leipzig wil blijven.

Rangnick staat al sinds 2012 onder contract bij RB Leipzig en werkte daarvoor kort bij Red Bull Salzburg. Onder het bewind van de 59-jarige Duitser klommen die Roten Bullen vanuit de Regionalliga op naar de Bundesliga. “Ik ben blij dat ik bij deze fantastische club kan blijven, die afgelopen jaren een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het pad naar succes stopt voorlopig nog niet. We hebben inmiddels een plaats veroverd in de Bundesliga en doen het tijdens onze eerste Europese seizoen ook uitstekend”, zegt Rangnick op de officiële website van zijn werkgever.