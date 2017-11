Knal van 103 km/u vormt hoogtepunt bij overwinning Juventus

Juventus kan drie punten bijschrijven. La Vecchia Signora rekende zondagavond af met nummer vijftien Crotone (3-0) en heeft nu 34 punten na veertien speelronden. Dat zijn twee punten minder dan Internazionale en vier punten minder dan Napoli. Juventus kan zich nu richten op de uitwedstrijd tegen de koploper.

Massimiliano Allegri kon niet beschikken over onder anderen Giorgio Chiellini en Juan Cuadrado en de trainer gaf verder Gonzalo Higuaín en Miralem Pjanic rust. De thuisploeg was in de eerste helft zoals verwacht mocht worden de bovenliggende partij, maar scoren deed men niet. Blaise Matuidi kreeg twee mogelijkheden, terwijl Mario Mandzukic naast besloot na een voorzet van Andrea Barzagli en doelman Alex Cordaz een goede redding in huis had op een schot van Alex Sandro. Aan de andere kant deed Aleksandar Tonev een poging, maar de Bulgaar kwam niet verder dan het zijnet.

Mattia De Sciglio maakt zijn eerste profdoelpunt OOIT, en hoe! Deze knal is geklokt op 103 km/u! ??????

In de tweede helft werd de ban alsnog gebroken: na zeven minuten kopte Mario Mandzukic raak uit een voorzet van Barzagli. Juventus heeft nu 43 competitiewedstrijden achter elkaar weten te scoren en evenaarde daarmee haar eigen record, dat tussen februari 2013 en maart 2014. Daar bleef het niet bij, want na een uur spelen hamerde Mattia De Sciglio met een schot met een snelheid van 103 kilometer per uur de 2-0 tegen de touwen. De verdediger was drie minuten daarvoor ingevallen voor Stephan Lichtsteiner.

Het slotakkoord was aan Medhi Benatia, die binnentikte na een ingestudeerde, korte corner van Juventus. In het vervolg vielen er weinig kansen meer te bespeuren in het Juventus Stadion, maar Gianluigi Buffón werd nog wel één keer aan het werk gezet. Hij pareerde een schot van Ante Budimir met zijn benen en voorkwam daarmee een eretreffer van Crotone. Juventus trok de ruime voorsprong zodoende relatief eenvoudig over de streep.