Eigen doelpunt helpt PSV in het zadel: ‘Wat had ik dan moeten doen?’

PSV had het in de slotfase lastig met Excelsior, maar trok in Kralingen toch een 1-2 overwinning over de streep. De Eindhovenaren werden in de eerste helft in het zadel geholpen door een eigen doelpunt van Jurgen Mattheij. De verdediger van de Rotterdammers werkte een voorzet van Jürgen Locadia achter zijn eigen doelman.

“Als ik hem niet had geraakt, had Luuk de Jong de voorzet binnengeschoten. En er zat een stuit in die heel lastig was, waardoor het heel moeilijk was om de bal weg te schieten”, blikt Mattheij terug op het eigen doelpunt tegenover het Algemeen Dagblad. Hij keek de treffer direct terug op de schermen in het stadion. “Toen dacht ik: wat had ik dan moeten doen? Ik snap dat het gek klinkt, maar ik denk niet dat ik er iets beters van kon maken. Al ga ik hem nog wel een paar keer terugkijken. Misschien denk ik er dan anders over.”

“Misschien is dat omdat je tegen de koploper speelt. Dat we toch geïntimideerd zijn door de tegenstander. Het zijn van die ongrijpbare dingen, want in de tweede helft konden we het allemaal wel”, is Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag tegenover FOX Sports kritisch op het spel van zijn ploeg in de eerste helft. “Voor de tweede helft verdienen ze in ieder geval complimenten. Het enige wat we nalaten is om minimaal een punt te pakken.”

PSV-trainer Phillip Cocu beaamt dat zijn ploeg het in de tweede helft lastig had. “In het voetbal spelen veel mentale aspecten. Op het moment dat die 1-2 valt is het voor Excelsior het moment om risico te gaan nemen. Bij ons willen de jongens dan de drie punten behouden in plaats van de lijn van de eerste helft door te zetten”, zegt Cocu tegenover FOX Sports. “We hadden de 0-3 moeten maken dan is het klaar. Nu wordt het 1-2 en zie je dat een aantal jongens gaat twijfelen.”