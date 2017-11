Dolend Everton blijft voor de vijftiende keer op rij zonder uitzege in PL

Voor Everton komt de degradatiezone langzaam maar zeker steeds dichterbij. De ploeg van interim-trainer David Unsworth ging ook bij Southampton kansloos onderuit en verloor in het St. Mary’s Stadium met 4-1. The Toffees bezetten momenteel de zestiende plaats in de Premier League, maar twee punten voorsprong op de gevarenzone.

De vorm van Everton in uitwedstrijden in competitieverband is weerzinwekkend slecht. The Toffees wisten de laatste vijftien wedstrijden in de Premier League buitenshuis niet te winnen. Davy Klaassen maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie van Everton, terwijl Virgil van Dijk en Wesley Hoedt het centrale duo vormden bij Southampton. The Toffees bevinden zich nog altijd in de degradatiezone en verloren midweeks in de Europa League met maar liefst 1-5 van Atalanta.

Ook in Southampton speelde het dolende Everton een matige eerste helft. De thuisploeg had het betere van het spel en kwam na achttien minuten spelen verdiend op voorsprong. Ryan Bertrand gaf de bal mee aan Dusan Tadic, die de bal vervolgens voorbij Everton-doelman Jordan Pickford rommelde. Later in het eerste bedrijf hadden the Saints mogelijk aanspraak op een strafschop, nadat de bal tegen de hand van Everton-verdediger Michael Keane kwam. Later was ook Virgil van Dijk met het hoofd gevaarlijk, maar zijn kopbal trof geen doel.

Op slag van rust zorgde Gylfi Sigurdsson voor de verrassende gelijkmaker. De IJslander kapte stijlvol twee tegenstanders uit en schoot de bal vervolgens met een fantastische curve via de lat en de paal in de verre hoek. Al snel in de tweede helft stelde de thuisploeg orde op zaken. Een voorzet van Bertrand werd bij de eerste paal ingekopt door Charlie Austin. Niet veel later zorgde de spits voor zijn tweede treffer van de middag. Op aangeven van Tadic knikte Austin de 3-1 achter Everton-doelman Pickford.

In de slotfase had Southampton de score verder uit kunnen, onder meer via Tadic en Shane Long. Uiteindelijk werd het dankzij een afstandsschot van Steven Davis nog 4-1, een welkome overwinning voor the Saints. Voor de ploeg van manager Mauricio Pellegrino wacht namelijk een aantal loodzware weken, waarin ontmoetingen met onder meer Manchester City, Arsenal, Chelsea, Manchester United en Tottenham Hotspur op het programma staan.