Aanvoerder Rode Ster Belgrado: ‘Over drie jaar naar Ajax zou mooi zijn’

Mitchell Donald werd opgeleid door Ajax en haalde het eerste elftal. In de voorbereiding op het seizoen 2008/09 sloeg het noodlot toe, want in de wedstrijd tegen Internazionale op het Amsterdam Tournament scheurde de middenvelder zijn kruisband. Hij herstelde volledig, maar kwam niet meer aan de bak bij Ajax. Hij werd uitgeleend aan Roda JC, de tegenstander van de Amsterdammers van zondagmiddag. Tegenwoordig draagt Donald het shirt van Rode Ster Belgrado en kijkt hij uit naar de onderlinge ontmoeting van zijn twee oude clubs.

Donald is bezig aan zijn derde seizoen in Belgrado, waar hij bij Rode Ster aanvoerder is. Ajax draagt hij nog altijd met zich mee. “Ajax is Ajax. Ik ben een echte Ajacied, dat gaat er nooit uit”, zegt hij op de clubwebsite van Ajax. “Ik maakte mijn debuut onder Henk ten Cate. De eerste keer gevraagd worden voor het eerste, mijn eerste goal, het tekenen van mijn eerste contract... Ik heb veel mooie momenten beleefd bij de club. Maar het mooiste moment was toch wel mijn debuut tegen Werder Bremen op 14 februari 2007.”

Volgens Donald speelden verschillende factoren een rol in het feit dat hij niet definitief doorbrak bij Ajax. “Het lag niet aan éé ding. Ik heb toentertijd laten zien dat ik op het niveau mee kon. Als jonge speler heb je ook een beetje geluk en tijd nodig”, aldus Donald. “Maar uiteindelijk heeft het met jezelf te maken. Het is zo lang geleden, dus ik koester geen wrok, totaal niet zelfs.”

Over de wedstrijd tussen Ajax en Roda JC is Donald duidelijk. “Ajax hoort te winnen. Ik denk dat het 3-0 wordt. Kasper Dolberg, Klaas Jan Huntelaar en Hakim Ziyech scoren”, besluit Donald, die een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA niet wil uitsluiten. “Waar je mij over 3 jaar ziet? Bij Ajax zou mooi zijn, haha!”