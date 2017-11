David Villa hielp NAC-talent: ‘Dacht dat iemand me voor de gek hield’

Door het samenwerkingsverband met Manchester City, heeft NAC Breda de beschikking over verschillende talenten van de Engelse topclub, onder wie Angelino. De Spaanse linksback werd in 2015 nog door the Citizens verhuurd aan New York City FC, waar hij samenspeelde met grote namen als David Villa, Frank Lampard en Andrea Pirlo. Hoewel het op sportief gebied geen doorslaand succes was, zal hij zijn tijd in de Verenigde Staten niet snel vergeten.

Niet lang nadat bekend werd dat Angelino naar New York zou gaan, ging zijn telefoon. “Ik opende Whatsapp en zag een bericht van iemand die zich David Villa noemde. Wat krijgen we nou?, dacht ik. Ik was ervan overtuigd dat iemand me voor de gek hield en klikte het berichtje weg, totdat ik even later een notificatie kreeg van Instagram. Het officiële account van David was me gaan volgen… Hij is het echt!, besefte ik. Toen heb ik dat berichtje er toch maar weer even bij gepakt.”

Villa bood zijn hulp aan wanneer Angelino in New York zou zijn. Als het nodig was, haalde de ervaren aanvaller de talentvolle verdediger iedere ochtend op voor de training. Maar Villa was niet de enige aan wie Angelino veel had. Hij leerde veel van Lampard en Pirlo. “Op het veld kon ik uren kijken naar hoe hij vrije trappen nam. En Frank… De hardste werker die ik ook heb gezien. Als de trainingen afgelopen waren, ging hij nog even door. De jonkies stopten, terwijl wij eigenlijk extra werk zouden moeten doen,. Maar Frank niet, die zag je dan nog een paar keer op en neer sprinten. Een fantastische prof, een geweldig voorbeeld.”