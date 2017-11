Mertens erkent: ‘Soms denk ik: Wat als ik nu bij Barcelona had gezeten?’

Dries Mertens is ook dit seizoen weer een van de smaakmakers van Napoli. De aanvaller uit België liet ook in de afgelopen voetbaljaargang zeer belangrijk voor de Serie A-club en dat resulteerde in belangstelling van onder meer Barcelona. Mertens had echter weinig trek in een reserverol achter Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez en ondertekende uiteindelijk een nieuw contract met de Italianen, tot medio 2020.

Mertens wist toen nog niet dat Neymar bij Barcelona zou vertrekken. "Als ik had geweten dat Neymar zou vertrekken...", erkent de ex-speler van AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Er was een tijdje interesse van Barcelona, maar ik zou er reserve zijn. Achter MSN (Messi, Suárez, Neymar, red.). En na zo'n mooi jaar bij Napoli had ik geen zin om opnieuw op de bank te zitten."

"Ook al was het Barcelona", zo benadrukt Mertens. "Ik besloot hier bij te tekenen en dan vertrekt die Neymar naar Paris Saint-Germain... Hij heeft in zijn eentje de transfermarkt opgefokt. Op zoek naar een vervanger moest Barcelona plots honderd miljoen betalen voor spelers die net daarvoor nog de helft van dat bedrag kostten."

"Soms denk ik: Wat als ik nu bij Barcelona had gezeten...? Ik zou wel eens willen weten wat dat had gegeven. Want als je ziet wie daar de voorbije maanden op links heeft gespeeld... Misschien had ik daar kunnen staan." Mertens, dertig jaar, was afgelopen seizoen goed voor liefst 34 treffers in 45 officiële duels. Deze voetbaljaargang staat de teller alweer op 13 goals, na 20 wedstrijden.