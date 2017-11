Jahanbakhsh: ‘Het was geen slimme actie, sorry voor de cameraman’

AZ won vrijdagavond met 2-0 van FC Twente, maar heel eenvoudig ging dat niet. Nog in de eerste helft was de frustratie zichtbaar bij Alireza Jahanbakhsh, toen hij er niet in slaagde een goede voorzet af te leveren. Nadat hij de bal over de achterlijn had gelopen, uitte hij zijn frustraties op de camera langs het veld. De aanvaller van AZ maakte direct na afloop zijn excuses.

“Sorry voor die actie”, gaf hij na de wedstrijd aan in gesprek met FOX Sports. Terwijl hij zichzelf terugzag op tv, besefte de aanvaller dat het geen slimme actie was. “Het was een beetje dom. Sorry voor de cameraman, dit moet ik niet doen. Maar ach, het kan gebeuren”, aldus Jahanbakhsh, die wel weer kon lachen, want met een doelpunt en een assist had hij een groot aandeel in de 2-0 overwinning op de ploeg van Gertjan Verbeek.

Trainer John van den Brom was in zijn nopjes met de vijfde overwinning op rij. “Er zit nog een bekerwedstrijd bij, dus dat maakt zes", aldus de coach tegenover de NOS. "We gaan maar door. We hebben veel vertrouwen en dit elftal staat als een huis. De energie die we in duels stoppen, de bereidheid om voor elkaar te werken, het kan niet op. Dat zegt veel over het AZ van nu."