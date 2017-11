Bizar carrièreverloop gewezen toptalent Feyenoord: ‘Deed niet onder voor Götze’

Shabir Isoufi gold jarenlang als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar slaagde er uiteindelijk niet in zijn belofte in te lossen. De 25-jarige middenvelder is inmiddels actief voor de amateurs van de Rotterdamse club en zegt zich te richten op zijn trainerscarrière.

Isoufi is op Varkenoord werkzaam als assistent-trainer van het elftal van Feyenoord voor spelers tot twaalf jaar. "Coachen is na het zelf spelen the next big thing", vertelt hij in gesprek met Feyenoord Magazine. "Ik werk als 25-jarige in een topjeugdopleiding, dat is een mooie start. Ik geniet tussen al die kleine bikkels op het veld, maar moet nog van alles leren."

Oranje Onder 17 voorafgaand aan de finale van het EK in 2009 tegen Duitsland.

Het had echter ook anders kunnen lopen voor Isoufi, die al in een vroeg stadium van zijn carrière beide enkelbanden afscheurde. De geboren Afghaan maakte bij Feyenoord deel uit van een sterke lichting met onder anderen Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi, Luc Castaignos en Jordy Clasie en zat in het seizoen 2010/11 zelfs zesmaal op de bank in de Eredivisie. In 2009 haalde hij met Oranje de finale van het EK Onder 17, die uiteindelijk verloren ging tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland.

In de eindstrijd stond Isoufi tegenover onder anderen Shkodran Mustafi en Mario Götze. "Götze speelde bij Duitsland als aanvallende middenvelder. Ik geloof niet dat ik toen voor hem onderdeed. Iedereen zag me als een groot talent, met een nog grotere toekomst. Het was een mooie periode, de gelukkigste uit mijn leven. Mijn droom was simpel: naar Manchester United of de Francesco Totti van Feyenoord worden", aldus Isoufi, die na zijn periode bij Feyenoord in de Jupiler League nog voor FC Dordrecht en Telstar speelde, alvorens hij afdaalde naar het amateurniveau.