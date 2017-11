Ex-speler Cambuur en GAE stopt wegens hartproblemen en wordt scout bij City

Voor Sinan Bytyqi leek een gouden toekomst als voetballer in het verschiet te liggen. De aanvallende middenvelder speelde in de jeugdopleiding van Manchester City en kende huurperiodes bij SC Cambuur en Go Ahead Eagles, waar hij indruk maakte op City-manager Josep Guardiola. Hartproblemen dwingen hem nu echter al op 22-jarige leeftijd te stoppen als profvoetballer.

“Het was een geweldige ervaring om in Nederland te voetballen. Als ons stadion bij Go Ahead vol zat, zaten er tienduizend supporters op de tribune. Als we uit bij Ajax speelden, waren er vijftigduizend toeschouwers. Toen ik terugkwam bij Manchester City, vertelde Pep me dat hij me in de gaten hield”, vertelt Bytyqi tegenover de Daily Mail.

Bij Go Ahead Eagles kreeg Bytyqi te horen dat hij met hartproblemen kampte. “Ik werd bij de trainer geroepen en toen ik daar kwam, merkte ik dat iedereen er was: de hele technische en medische staf. Ik dacht: wat is hier aan de hand? De trainer liet me een papier zien waarop stond dat ze iets hadden gevonden tijdens de jaarlijkse harttesten in Manchester en zei dat ik terug moest keren naar Engeland. Daarnaast liet hij weten dat je doorgaans moet stoppen met professioneel sporten als je met zulke hartproblemen kampt”, herinnert Bytyqi.

“Ze zeiden dat als ik door zou gaan met voetballen, ik vier procent kans had op een hartstilstand. Als ik zou stoppen, was die kans één procent”, vervolgt de geboren Kosovaar, die met zijn familie op jonge leeftijd naar Oostenrijk vluchtte. “Ik heb van jongs af aan gevoeld dat ik iets anders was. Maar zoiets openbaart zich pas als je volwassen bent. Txiki Begiristai (technisch directeur van Manchester City, red.) zei dat mijn contract in ieder geval niet zouden verscheuren, want ik ook zou beslissen.”

“Ik voelde zoveel verantwoordelijkheid, vooral dat ik de mensen in Kosovo teleur zou stellen. Iedereen in mijn geboortedorp loopt rond in mijn gedragen City-kleding”, vertelt Bytyqi, die uiteindelijk koos om te stoppen. “Met mijn aandoening mag je in sommige competities niet eens voetballen, in Italië bijvoorbeeld. In Engeland mag je het zelf beslissen als speler, maar wat als we in de voorbereiding naar een land moeten waar de regels anders zijn? En kan ik het aan om iedere wedstrijd iemand aan de zijlijn te laten staan met een defibrillator, wachtend tot er wat met mij gebeurt? Dat lijkt me niet leuk.”

Begiristain bood Bytyqi na zijn beslissing een baan aan bij Manchester City. “Hij zei zelfs dat ik een winkel mocht beginnen bij het stadion. Fergal Harkin (hoofd scouting bij Manchester City, red.) vertelde me dat hij een nieuw team ging bouwen en vroeg of ik voor hem wilde werken. Ik weet hoe het is om uitgeleend te worden en kan spelers daar goed bij helpen. Nu bekijk ik spelers, lever ik rapporten af en probeer ze te steunen. Ik kan niks veranderen aan het verleden, wel aan de toekomst.”

“Ik ga naar huis, huil uit en ga verder”, vervolgt Bytyqi. “Twee van de tien clubs hadden me niet gehouden. Ik ben Manchester City heel dankbaar dat ze me een baan hebben aangeboden. De beste baan ter wereld is betaald krijgen om te voetballen. Daarna komt betaald worden voor het kijken van voetbal. Ik heb nog steeds heel veel geluk.”