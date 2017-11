‘Ik wil in de Premier League spelen, dus natuurlijk ben ik nu gefrustreerd’

Jack Wilshere is dit seizoen voornamelijk bankzitter bij Arsenal en dat zit hem niet lekker. Het contract van de middenvelder loopt komende zomer af, maar als er niks verandert aan zijn huidige situatie hoopt hij in januari al te vertrekken bij the Gunners. Wilshere hoopt nog altijd met Engeland deel te nemen aan het WK en moet geregeld in actie komen om daarvoor in aanmerking te komen.

“We zullen binnenkort wel een gesprek hebben. Voor januari in ieder geval, want mijn contract loopt dan over zes maanden af”, zegt Wilshere tegenover the Independent. Arsenal-manager Arsène Wenger liet eerder weten dat hij in december wil beslissen over de toekomst van Wilshere. De middenvelder krijgt tot dusver alleen speeltijd in de EFL Cup en de Europa League, maar is in de Premier League voornamelijk bankzitter.

“We zien wel wat er gaat gebeuren, ik zal met de manager praten. We kennen elkaar lang genoeg en hebben een goede verstandhouding, dus we kunnen eerlijk tegen elkaar zijn. Ik heb al eerder gezegd dat ik hier graag wil blijven spelen. Na tien jaar is de club wat voor me gaan betekenen, ze zijn altijd goed voor me geweest. Aan de andere kant moet de manager eerlijk zijn”, aldus de middenvelder, die vorig seizoen op huurbasis bij Bournemouth speelde.

“Ik wil in de Premier League spelen, dus natuurlijk ben ik nu gefrustreerd. Maar het team speelt goed, het is moeilijk om ertussen te komen”, vervolgt Wilshere. “Ik doe er alles aan, werk hard om de kans in het eerste elftal te krijgen. Het is lastig als je maar één keer in de drie weken speelt, maar ik voel me fit. Ik ben gelukkig, voel me goed en wil aan spelen toekomen.”