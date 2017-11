PSV-talent wil ‘deur intrappen’: ‘Ga vol voor een basisplek’

Pablo Rosario maakt bij PSV een gestage groei door. De twintigjarige middenvelder van de Eindhovenaren kwam in de zomer van 2016 over van Almere City en dit seizoen mocht hij onder Phillip Cocu debuteren bij het eerste elftal. De geboren Amsterdammer, die tot medio 2020 vastligt, kijkt nu al met een goed gevoel terug op zijn korte periode bij PSV.

Rosario kan zich zijn debuut tegen Roda JC Kerkrade (2-0) nog goed herinneren. "De kop was eraf, vanaf dat moment kon ik verder bouwen, op naar de volgende stap in mijn ontwikkeling. Ik wacht nu geduldig op iedere volgende kans. Bij elke mogelijkheid die ik krijg, wil ik laten zien wat ik kan", aldus de jongeling in gesprek met De PSV Supporter.

De jeugdinternational, die tot nu toe vijf keer in actie kwam onder Cocu, zegt ambitie te hebben en hoopt in de toekomst uit te groeien tot een basiskracht. "Na de winterstop wil ik echt nadrukkelijk aankloppen. Nu staat de deur op een kier, maar uiteindelijk wil ik die deur intrappen en vol voor een plek in de basis gaan. Ik ben gretig. Als mijn kans komt, sta ik er", besluit Rosario.