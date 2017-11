Linssen scoort prachtig: ‘Ik gebaarde al tegen Tim dat hij weg moest wezen’

Bryan Linssen trof donderdagavond op fraaie wijze doel in de wedstrijd tussen Lazio en Vitesse (1-1). De aanvaller schoot vanuit een vrije trap de bal via de onderkant van de lat tegen de touwen. In eerste instantie was Linssen niet van plan om de vrije trap te nemen, zo geeft hij na afloop van het treffen toe tegenover FOX Sports.

“Het was niet ingestudeerd. Ik wilde erbij gaan staan om te vragen wie hem ging nemen. Toen ze zeiden dat het een indirecte vrije trap was, zei ik: oké, dan schiet ik 'm binnen. Op de training zijn dat mijn ballen. Nu deed ik het weer. Dan heb je een kans en dan moet-ie zitten”, stelt Linssen, die ploeggenoot Tim Matavz in de muur zag staan.

Hij liet zijn ploeggenoot echter weten dat hij aan de kant moest gaan. “Ik gebaarde al tegen Tim dat hij weg moest wezen. Dat begreep hij wel. Dat was prima”, aldus Linssen, die redelijk tevreden was na de remise tegen Lazio. “Ze hebben veel kwaliteit, ook al speelden ze niet met hun beste elf. Als je vooraf hierheen gaat, dan vind je 1-1 een prima resultaat.”