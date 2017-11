Klopp bevestigde interesse voor verdediger met selfie: ‘Ik geloofde het niet’

Ragnar Klavan speelde in de Eredivisie voor Heracles Almelo en AZ, alvorens hij in 2012 de overstap maakte naar FC Augsburg. Bij de Bundesliga-club groeide de verdediger uit Estland uit tot een steunpilaar, wat hem vorig jaar een fraaie transfer naar Liverpool opleverde. Klavan geeft toe dat de interesse van the Reds voor hem als een verrassing kwam.

De 32-jarige stopper werd vorig jaar door manager Jürgen Klopp benaderd per telefoon. Klavan dacht in eerste instantie echter dat het om een grap ging. "Ik geloofde het niet, dus ik vroeg om enige vorm van bevestiging", haalt hij terug in gesprek met BT Sport. "Jürgen stuurde mij uiteindelijk een selfie."

Klavan kostte Liverpool uiteindelijk circa vijf miljoen euro. Hij diende in zijn debuutjaar voornamelijk als selectiespeler: in totaal speelde hij in de Premier League twintig wedstrijden, waarvan vijftien als basisspeler. Dit seizoen staat de teller voor hem op tien duels in alle competities.