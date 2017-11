‘Hij werkt met Guardiola, waarom zou je je dan laten verhuren?’

Phil Foden maakte dinsdag in de met 1-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord zijn debuut in het eerste elftal van Manchester City en Josep Guardiola gaf na afloop te kennen ‘veel vertrouwen’ te hebben in de middenvelder. Het is echter de vraag of de zeventienjarige Foden bij the Citizens in aanmerking komt voor veel speelminuten, of dat hij zich beter kan laten verhuren.

Voormalig Chelsea- en Blackburn Rovers-aanvaller Chris Sutton vindt dat de international van Engeland Onder-18 zich op Manchester City moet concentreren: “Guardiola slaat Foden duidelijk hoog aan. Hij heeft de kans gekregen en het lijkt erop dat hij nog vele kansen gaat krijgen. Anders had Guardiola hem niet opgesteld, zo simpel is het. Bij Manchester City kan hij werken met de beste manager, waarom zou je je dan laten uitlenen?”, vraagt Sutton zich hardop af in een interview met de Daily Mail.

“Ik snap het argument dat hij elders ervaring op kan doen, maar het lijkt erop dat hij op de juiste momenten ook de kans krijgt bij Manchester City. Bovendien kan hij op de training leren van David Silva en Kevin De Bruyne. Als Manchester City een paar blessures krijgt, zou Foden de kans kunnen krijgen. Tot dan is er geen noodzaak tot een verhuur”, besluit de 44-jarige Sutton. Oud-Arsenal-verdediger Martin Keown is het niet met Sutton eens: hij vindt dat Foden zich moet laten verhuren.

“Als Guardiola Foden iedere week laat spelen, is dat prima, maar de realiteit is dat hij niet regelmatig aan spelen zal toekomen. Hij moet daarom op huurbasis weg en speelminuten in een eerste elftal opdoen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Hij moet in ieder geval naar een club met dezelfde visie als Guardiola, naar een club die wil voetballen. Guardiola wil Foden duidelijk dicht bij zich houden om hem dingen te leren, maar Foden heeft ervaring nodig. Hij moet ook leren wat vechtvoetbal inhoudt”, besluit Keown.