Goal van Griezmann gaat de wereld over: ‘Nooit aan mezelf getwijefld’

Antoine Griezmann maakte woensdag een einde aan acht wedstrijden zonder doelpunt. De aanvaller scoorde met een schitterende halve omhaal tegen AS Roma en hielp Atlético Madrid zodoende aan een 2-0 overwinning in Wanda Metropolitano. Zelf heeft Griezmann zich overigens nooit zorgen gemaakt over zijn vorm.

“Zover is het nooit gekomen. Ik probeerde gewoon zo hard mogelijk mijn best te doen op de trainingen van Atlético en de nationale ploeg. Ik ben blij met mijn doelpunt, ben blij dat ik mijn medespelers heb kunnen helpen. Hopelijk kunnen we onszelf nu blijven verbeteren. Ik zal ook mijn best blijven doen, we moeten hard blijven werken”, aldus Griezmann.

FENOMENAAL! Wat een heerlijke omhaal van Antoine Griezmann! 🔥🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 22 november 2017

Atléti staat met zes punten uit vijf speelronden op de derde plaats in Groep C van de Champions League en heeft twee punten minder dan AS Roma. De halvefinalist van vorig seizoen moet in de laatste speelronde van het al gekwalificeerde Chelsea winnen om de hoop op deelname aan de knock-outfase levend te houden, weet ook Griezmann.

“We gaan ervoor, tot het einde. We wisten dat het belangrijk was om te winnen van Roma en we zullen zien wat er nu verder allemaal gaat gebeuren. Het zal een geweldige wedstrijd worden, want we gaan erheen om te winnen”, besluit de Fransman voor de camera van beIN Sports. Roma neemt het in de laatste speelronde van de poulefase van het miljardenbal op tegen hekkensluiter Qarabag FK.