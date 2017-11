Valverde zet Messi op de bank voor kraker tegen Juventus

Barcelona gaat woensdagavond in het kader van de vijfde speelronde in de groepsfase van de Champions League op bezoek bij Juventus en Lionel Messi staat niet in de basis. De aanvaller wordt vermoedelijk gespaard voor de competitiewedstrijd van komende zondag tegen runner-up Valencia.

Messi maakte zaterdag in de 0-3 overwinning op Leganés de negentig minuten vol, maar greep tijdens het duel wel geregeld naar zijn dijbeen. Dat zou voor trainer Ernesto Valverde een van de redenen kunnen zijn om het rustig aan te doen met de dertigjarige Argentijn.

Er zijn ook bronnen die beweren dat Messi om tactische redenen ontbreekt tegen Juventus, maar Valverde zal na het treffen met Juventus waarschijnlijk meer duidelijkheid geven. Barcelona staat met tien punten bovenaan in Groep D en heeft drie punten meer dan Juventus. Sporting Portugal en Olympiacos volgen met respectievelijk vier punten en één punt.