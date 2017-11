‘Verbeek zei zelfs: ‘Misschien ben je niet geschikt voor betaald voetbal’’

Tim Vincken gold in het verleden als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar de aanvaller, momenteel actief bij VV Capelle, is nooit doorgebroken bij de Rotterdammers. Vincken kampte veelvuldig met blessureleed en was zelfs een keer twee jaar uit de roulatie. "Lang geblesseerd zijn is mentaal ook erg heftig", aldus Vincken.

"Ik zat bij het eerste elftal van Feyenoord en ik was een van de talenten. Na mijn blessure kwamen er steeds weer andere jonge spelers bij. Ik voelde op een gegeven moment dat die jongens me voorbijstreefden. Dat vond ik mentaal het zwaarst", vertelt de 31-jarige aanvaller, die ook bij Excelsior en De Graafschap heeft gespeeld, in gesprek met VICE Sports.

Vincken kreeg vanuit zijn omgeving steeds meer de vragen en opmerkingen of het wellicht niet beter was om te stoppen met voetballen. "Mijn moeder vroeg zich regelmatig af of dit het wel allemaal waard was. Gertjan Verbeek (destijds trainer van Feyenoord, red.) zei zelfs tegen me: 'Tim, misschien ben je gewoon niet geschikt voor het betaald voetbal. Ik denk dat je een goede amateurvoetballer kunt zijn, maar fysiek zit het er wellicht gewoon niet in.'"

Vincken speelde in 2005 op het WK Onder-20 in Nederland en zegt dat hij van veel spelers van die Oranje-generatie meer had verwacht: "Ja, ik vond mezelf in die lichting niet eens de beste. Van jongens als Ibrahim Afellay, Ryan Babel en Quincy Owusu-Abeyie had ik echt verwacht dat het de top zou worden. Vooral van Quincy, iedereen in het team wist dat hij tot de buitencategorie behoorde. Hij was zo waanzinnig goed, echt ongekend."