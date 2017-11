‘Als je dan start, hoop je een reeks wedstrijden te mogen spelen’

Siem de Jong begon in de voorlaatste wedstrijd van Ajax in de Eredivisie, de nederlaag tegen FC Utrecht, nog in de basis, maar moest afgelopen weekend vanaf de bank toekijken hoe Donny van de Beek een hattrick maakte in het met 0-8 gewonnen duel met NAC Breda. De routinier was vanzelfsprekend teleurgesteld over het verliezen van zijn basisplaats.

“Als je start tegen Utrecht, dan hoop je een reeks wedstrijden te mogen spelen. Maar goed, we verliezen die wedstrijd en dan maakt de trainer een andere keuze”, legt hij uit in gesprek met Ajax Life. De Jong verwacht echter niet dat hij snel weer in de basis zal verschijnen: “Na de 0-8 in Breda zal ik niet gelijk weer spelen’, toont hij zich realistisch.

De middenvelder is van plan om met trainer Marcel Keizer om de tafel te gaan: “Wat ik hem dan vraag? Nou ja, ik ben gewoon benieuwd hoe hij de komende periode ziet. Daar kun je met deze trainer prima over praten”, gaat De Jong, die ziet dat de concurrentie op het Amsterdamse middenveld groot is, verder. “Ik breng toch weer andere dingen en heb scorend vermogen. Ik hoop dat allemaal nog te kunnen laten zien.”