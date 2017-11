Ronaldo beent boos weg na 0-6 zege: ‘Dan schrijven jullie toch iets anders’

Cristiano Ronaldo kon dinsdagavond niet heel lang genieten van de 0-6 zege van Real Madrid op APOEL Nicosia, in de vijfde groepswedstrijd van de Champions League. Tal van Spaanse media schrijven dat de Portugees met een zeer boos gezicht de mixed zone betrad. Hij beschuldigt de media van het creëren van onrust in de kleedkamer.

Ronaldo werd aanvankelijk gevraagd naar een reactie over de wedstrijd, maar daar had de maker van twee doelpunten weinig trek in. "Als ik nu ga praten...dan schrijven jullie morgen toch iets anders", en vervolgende beende de aanvaller boos weg. Ronaldo is naar verluidt boos over de situatie die is ontstaan na zijn uitlatingen vlak voor de interlandperiode. De Portugees zei toen: "De huidige selectie van Real Madrid is niet slechter, maar heeft wel minder ervaring dan afgelopen seizoen."

Ronaldo betreurde het vertrek van spelers als Álvaro Morata, James Rodriguez en Pepe en insinueerde dat hun afwezigheid leidend was in de mindere resultaten in LaLiga. Sergio Ramos nam enkele dagen later geen blad voor de mond. "Ik ben het niet met Cristiano eens. Dat is een ongegronde uitspraak. Niemand dacht dat toen we de Europese Super Cup en Spaanse Super Cup wonnen. Ik mis geen enkele speler."

De uitlatingen van beiden hebben er naar verluidt voor gezorgd dat de relatie tussen Ronaldo en Ramos flink bekoeld is. De verdediger annex captain liet immers ook weten dat hij niet meer verrast is door het feit dat Ronaldo de doelpunten van zijn collega's niet viert als hij zelf niet heeft gescoord. "We kunnen Cristiano niet meer veranderen. Ik ben niet meer verrast als we met 3-0 winnen en hij boos is omdat hij niet heeft gescoord. Die ambitie zorgt ervoor dat hij wat sikkeneurig naar huis gaat."