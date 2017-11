‘Je ziet het aan PSV, bij Feyenoord blijft iedereen daar over door zeiken’

Paul Bosvelt speelde in het verleden voor onder meer Feyenoord en Manchester City en zijn twee voormalige werkgevers treffen elkaar dinsdagavond in Engeland in het kader van de Champions League. De voormalige middenvelder gunt de Rotterdammers hun eerste punten in de groepsfase van het miljardenbal.

“City is al een ronde verder en daarom hoop ik dat Feyenoord kan stunten. Ook om in ieder geval weer een beetje het goede gevoel terug te krijgen”, begint de huidige trainer van Jong FC Twente in gesprek met RTV Rijnmond. Bosvelt denkt dat het succes van vorig seizoen nu zijn uitwerking heeft op de resultaten van Feyenoord: “Dat is altijd het gevaar als je kampioen wordt. Dan gaan mensen in het seizoen daarna misschien een stapje minder doen.”

Feyenoord heeft dit seizoen moeite om het net te vinden en Bosvelt ziet ook dat het nu vaak net misgaat, in tegenstelling tot de vorige voetbaljaargang waarin het meestal wel de goede kant op viel: “Je ziet het aan PSV. Zij winnen in de laatste minuut bij PEC Zwolle en niemand heeft het er meer over. Bij Feyenoord blijft iedereen daar nu over door zeiken.”