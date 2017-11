Griezmann: ‘Dat betekent niet dat ik direct naar Paris Saint-Germain wil’

Vrijwel iedere dag duikt de naam van Antoine Griezmann op in de Engelse tabloids. De Fransman wordt de laatste nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, Paris Saint-Germain, Barcelona of Real Madrid, maar hij sluit een winters vertrek bij Atlético Madrid uit. Griezmann heeft er ook geen spijt van dat hij afgelopen zomer bij los Colchoneros is gebleven.

“Nee, het was mijn beslissing. Ik ben daar nog steeds blij mee, ook al heb ik inmiddels al wat duels op rij niet gescoord”, zegt Griezmann tegenover Téléfoot. Dat er veel interesse is, zegt hem voorlopig weinig. “Misschien heb ik mezelf niet altijd goed uitgedrukt. Neem de ophef van laatst, toen ik werd gevraagd of ik ooit met Kylian Mbappé en Neymar zou willen samenspelen. Ik moest ja of nee zeggen. Toen heb ik ja gezegd, maar dat betekent niet dat ik direct naar PSG wil.”

“Nee, een winters vertrek bij Atlético Madrid behoort niet tot de mogelijkheden”, vervolgt de Franse spits. “Bovendien met Diego Costa en Vitolo erbij zal het niveau bij ons weer omhoog gaan. Ik heb nog niet met de voorzitter gesproken. Bij de club heb ik maar twee duels van mijn niveau gespeeld. Ik moet hard werken om dat te verbeteren. Het moet beter, voor mij en voor de club.”