Ibrahimovic na tien jaar op rij niet langer onaantastbaar in eigen land

Zlatan Ibrahimovic is in eigen land niet langer onaantastbaar. Na tien jaar op rij te zijn uitgeroepen tot beste speler van Zweden moest de 36-jarige aanvaller van Manchester United maandagavond tijdens een gala in Stockholm voorrang verlenen aan verdediger Andreas Granqvist.

De ex-speler van FC Groningen, nu in Rusland spelend voor FC Krasnodar, leidde Zweden als aanvoerder naar het WK in Rusland door in de play-offs het favoriete Italië uit te schakelen. Ibrahimovic, die zaterdag zijn rentree voor Manchester United maakte na een zware knieblessure, kreeg nog wel de prijs voor de beste Zweedse aanvaller.

Ibrahimovic bedankte voor de nationale ploeg na het teleurstellende EK in 2016. Hij won de Zweedse Gouden Bal in totaal elf keer. Geen andere Zweedse voetballer veroverde de prijs meer dan twee keer.