VIDEO - Tete en Depay profiteren niet van puntverlies AS Monaco

Olympique Lyon is zondagavond niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel tegen Montpellier. De werkgever van de in de basis startende Kenny Tete en Memphis Depay laat zo na om te profiteren van het gelijkspel van AS Monaco tegen Amiens op vrijdagavond. Paris Saint-Germain is de lachende derde en verstevigt de koppositie.