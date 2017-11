Mogelijke keuze tussen Marokko en Oranje: ‘Ik ben wel iemand van gevoel’

ADO Den Haag wist zondagmiddag een ruime overwinning te boeken op Heracles Almelo (4-1). Een van de uitblinkers aan de kant van de residentieclub was Nasser El Khayati, die het tweede doelpunt voor zijn rekening nam. De middenvelder zegt tegenover FOX Sports dat hij hoopt dat zijn goede spel ervoor kan zorgen dat hij voor Marokko of Oranje mag uitkomen.

"Ik doe gewoon mijn best. Na de plaatsing voor het WK van Marokko werd ik gevraagd of ik beschikbaar zou zijn… Welke speler heeft geen ambitie om voor Marokko uit te komen? Ik zou natuurlijk erg graag voor Marokko uitkomen", aldus El Khayati, die eerder al een oriënterend gesprek heeft gehad met de voorganger van Hervé Renard, de bondscoach van het Afrikaanse land.

"Marokko is wel de enige die contact heeft opgenomen, het Nederlands elftal niet", vervolgt de creatieveling, die afwacht of de nieuwe bondscoach van Oranje hem benadert: "Dan laat ik het op me afkomen en dan ga ik dan een keuze maken. Ik ben wel iemand van het gevoel. Als iemand mij definitief selecteert, dan neig ik voor degene die definitief voor mij kiest. Maar pas dan hoef ik een keuze te maken."

Bij Omroep West gaat El Khayati verder over de mogelijke keuze die hem te wachten staat: "Ik denk dat Renard de Eredivisie wel nauwlettend volgt, mede ook omdat er zoveel Marokkaans-Nederlandse voetballers hier lopen. Dus die heeft het wel gezien, denk ik. Mijn campagne is in ieder geval begonnen en ik ga ervan uit dat ik het ga halen", besluit de middenvelder.