Hasselbaink geraakt na schandaal: ‘Mijn wereld stortte in één klap in’

Journalisten van the Daily Telegraph lokten Jimmy Floyd Hasselbank vorig jaar in de val, toen hij nog manager was van Queens Park Rangers. Journalisten van de Engelse krant kregen het voor elkaar om de oud-international van het Nederlands elftal uitspraken te laten doen waarbij hij aangaf bereid te zijn om transferregels te schenen. Het voorval werd vastgelegd met een verborgen camera. Hasselbaink is hard geraakt door het schandaal, dat breed werd uitgemeten in de pers.

Hasselbaink was niet de enige trainer die de mist in ging. Hetzelfde gebeurde bij Sam Allardyce, die als gevolg werd ontslagen als bondscoach van Engeland. “Mijn wereld stortte in één klap in”, kijkt Hasselbaink terug in het NRC Handelsblad. "Ik stond ineens te boek als een crimineel. Het was een heel moeilijke tijd. Tot op de dag van vandaag weet ik niet van de hoed en de rand."

"Ik wacht nog steeds op de volledige opname – de versie op de website was bewerkt – en de transcriptie van de gesprekken. Ondanks herhaaldelijk verzoek weigert The Telegraph die te geven. Op mails reageren ze niet", aldus Hasselbaink, die gesteund werd door zijn club QPR. Desondanks werd hij anderhalve maand later alsnog ontslagen, vanwege tegenvallende resultaten. "Je weet nooit of die zaak meespeelde.”