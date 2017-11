NAC’er maakt excuses naar verslaggever na oorwassing: ‘Dit doet écht pijn’

Fabian Sporkslede startte zaterdagavond voor het eerst vanuit de basis in een thuisduel van NAC Breda. De wedstrijd tegen zijn oude club Ajax eindigde voor iedereen die de Bredanaars een warm hart toedraagt in een drama. De Amsterdammers hielden flink huis: 0-8. De nederlaag komt hard aan bij Sporkslede, die geen goed woord over had voor de manier waarop NAC speelde.

Beduusd van het pak slaag deed Sporkslede tegenover BN DeStem zijn verhaal. “Sorry dat ik niet zo spraakzaam ben, maar dit doet écht pijn”, aldus Sporkslede. “Mijn eerste thuiswedstrijd als basisspeler van dit seizoen, daar keek ik echt heel erg naar uit. Ik wilde ze laten zien hoe trots ik ben om nu voor NAC te voetballen.”

NAC werd weggevaagd in het Rat Verlegh Stadion. “We zeggen al weken tegen elkaar dat we steeds meer naar elkaar toegroeien en echt een team worden, maar na de eerste de beste tegengoal lieten we elkaar compleet in de steek. Ongelooflijk hoe gemakkelijk de goals vielen, daarvan ben ik echt geschrokken”, ging hij verder. “Dan moet je jezelf in de spiegel aankijken en afvragen of je het wel waard bent om voor 19.000 supporters voor NAC in de eredivisie te spelen. Het is duidelijk dat we dat vandaag niet hebben laten zien. Dat is heel pijnlijk.”

De vrije dag die de spelers van NAC zondag zouden hebben, is ingetrokken. De voltallige selectie mocht zich een dag na de oorwassing melden op het trainingscomplex in Zundert. “We zullen dit moeten verwerken. Als we ons morgen (zondag, red.) op de club melden, zal er gezegd worden wat er gezegd moet worden, maar we zullen het uiteindelijk moeten doen op het veld en niet met onze mond. Deze avond kunnen we niet meer terugdraaien, het enige wat we kunnen doen, is keihard werken om te bewijzen dat we het shirt van NAC wél waard zijn.”