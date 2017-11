VIDEO - Anwar El Ghazi zorgt voor unicum in thuisoverwinning van Lille

Anwar El Ghazi heeft vrijdagavond een belangrijke rol gespeeld bij de overwinning van Lille op Saint-Étienne. Mede door twee assists van de aanvaller wonnen les Douges voor eigen publiek met 3-1. Het was voor El Ghazi de eerste keer in zijn loopbaan dat hij twee assists produceerde in één competitiewedstrijd, na 94 duels.