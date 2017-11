Bosz kan ogen niet geloven: ‘Dat was een lachwekkend doelpunt’

Borussia Dortmund moest vrijdagavond opnieuw een flinke klap incasseren. De ploeg van coach Peter Bosz leed in de Bundesliga de vierde nederlaag in vijf wedstrijden: VfB Stuttgart won in eigen huis met 2-1. Na miscommunicatie tussen doelman Roman Bürki en Marc Bartra vond Chadrac Akolo al na vijf minuten het lege doel.

"Dat was een lachwekkend doelpunt'', verzuchtte Bosz na afloop. "Het is belachelijk hoe wij soms de doelpunten weggeven.'' Op slag van rust kwam Dortmund op gelijke hoogte. Een penalty van André Schürrle werd half gekeerd, waarna Maximilian Philipp de rebound benutte. "We speelden eigenlijk best goed tot aan de rust. In de tweede helft was ons spel helaas minder. Dat is teleurstellend."

Josip Brekalo was na 51 minuten spelen het eindstation van een tegenaanval van Stuttgart, dat in 2017 geen enkele thuisnederlaag leed. "Dit is een zeer pijnlijke nederlaag, maar we geven niet op. We blijven ervoor gaan." In de laatste acht wedstrijden heeft Borussia Dortmund nu slechts één overwinning geboekt; in de beker tegen FC Magdeburg (0-5), dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland.

Bosz en zijn ploeg staan dinsdag op eigen veld voor een nieuwe krachtproef. Tottenham Hotspur komt op bezoek in het kader van de Champions League. Dortmund heeft na vier speeldagen vijf punten minder dan nummer twee Real Madrid en evenveel als APOEL Nicosia.