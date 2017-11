Besiktas vergeet druk op concurrentie op te voeren na misser Quaresma

Besiktas heeft vrijdag voor eigen publiek punten gemorst. Tegen Akhisar Belediyespor kwam de regerend landskampioen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De opponent steeg daardoor van de negende naar de zesde plek, maar voor Besiktas is de remise een hard gelag. De nummer drie hoopte in te lopen op Galatasaray en Medipol Basaksehir, die het zaterdag tegen elkaar opnemen. De koploper heeft een voorsprong van vier punten op Besiktas; Basaksehir verzamelde één punt meer.

Jeremain Lens had een basisplaats in het elftal van Senol Günes, terwijl Ryan Babel ondanks zijn doelpunt voor Oranje tegen Roemenië op de bank begon. Bij rust stond het 0-0, maar dat mocht Besiktas vooral zichzelf aanrekenen. Ricardo Quaresma liet in de openingsfase een strafschop onbenut na een overtreding op Talisca. De inzet van Quaresma werd gekeerd door doelman Milan Lukac en de Portugees probeerde die fout in de eerste helft geforceerd goed te maken. Hij wilde graag betrokken zijn bij het spel, maar was niet gelukkig in zijn acties.

Lens bleef in de rust achter in de kleedkamer ten faveure van Cenk Tosun. Halverwege het tweede bedrijf maakte Babel zijn entree als vervanger van Álvaro Negredo. Desondanks bleef het moeilijk voor Besiktas om een vuist te maken tegen het goed georganiseerde Akhisar. De organisatie bleef ook op orde toen Paulo Henrique een directe rode kaart kreeg voor een trap aan Gary Medel en daardoor bleef het bij een doelpuntloos gelijkspel. Besiktas liet daarmee na om de druk op Galatasaray en Medipol Basaksehir te vergroten, voorafgaand aan de topper tussen de nummers één en twee.