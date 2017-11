Zidane: ‘Neymar naar Real Madrid? Wie zal het zeggen?’

Neymar maakte afgelopen zomer de overstap naar Paris Saint-Germain, maar zou volgens Marca na één jaar terug kunnen keren naar Spanje, omdat Real Madrid serieuze interesse zou hebben in de linksbuiten. Zinédine Zidane werd vrijdag op de persconferentie bevraagd over de mogelijke komst van de Braziliaan.

“Neymar is een erg goede voetballer, dat is waar. Ik heb ook erg veel respect voor hem. Ik heb de beste spelers echter al bij deze club zitten en ik focus mij enkel op de spelers die hier zijn, dat is het enige wat ik kan doen. We zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren, wie zal het zeggen?”, aldus Zidane. Naast het gerucht over Neymar hield nog een andere roddel de fans van Real deze week bezig: Marca meldde woensdag dat Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo moeilijk door één deur kunnen met elkaar.

Aanleiding was een tweetal interviews van Sergio Ramos waarin de verdediger aangaf dat Neymar ‘altijd welkom’ is bij Real en dat hij het niet eens is met Ronaldo als de Portugees zegt dat de selectie door het vertrek van Pepe, Álvaro Morata en James Rodríguez minder is geworden. “Dat ben ik niet met hem eens, dat is een opportunistische mening. Niemand dacht dat toen we de Spaanse Supercup wonnen”, zei Ramos tegen Cadena Ser.

Ronaldo zou het Ramos kwalijk hebben genomen dat hij zich zo publiekelijk tegen hem keerde, maar Zidane deed vrijdag een poging om de gemoederen tot bedaren te brengen: “Ronaldo en Ramos zijn legendes van Real en respecteren elkaar zeer. Als iemand iets zegt, kan iemand daarop reageren. Niets aan de hand. En als het nodig is, lossen ze de problemen wel op in de kleedkamer. Maar er zal geen probleem tussen hen zijn, dat is er ook nooit geweest. En als je denkt dat er wél een probleem was, dan zit je mis.”